Operação Sono Tranquilo ‘silencia’ 12 estabelecimentos em Santo André

Mais um final de semana com equipes nas ruas para garantir o sossego público e o combate à poluição sonora. A Operação Sono Tranquilo do último sábado (25), promovida pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a GCM (Guarda Civil Municipal), percorreu diversos pontos da cidade e autuou 12 estabelecimentos comerciais. A Guarda Civil Municipal também recolheu cinco veículos que apresentavam documentação irregular.

No total, os agentes da fiscalização ambiental da autarquia entregaram cinco advertências ambientais e 12 autos de infração ambiental (equivalente a multa), sendo que alguns locais receberam mais de uma multa.

As equipes percorreram os bairros Campestre, Jardim, Centro, Jardim Cristiane, Jardim Las Vegas, Jardim do Estádio, Jardim Irene, Parque Miami, Vila Lutécia, Jardim Santo André e Condomínio Maracanã.

Além de vistoriar pontos previamente mapeados pelo Semasa, as operações também atendem ordens de serviço específicas, que são registradas pelo site da autarquia. Por isso, é imprescindível que a população acesse o site e registre a reclamação no momento em que o problema estiver ocorrendo. Desta forma, os chamados são enviados automaticamente para as equipes de plantão.

As operações também visam orientar os proprietários dos estabelecimentos comerciais sobre a legislação vigente e as possíveis sanções.