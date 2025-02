Operação Sono Tranquilo autua 14 bares e adegas por poluição sonora em Santo André

A equipe de Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a GCM (Guarda Civil Municipal) realizaram mais uma ação da Operação Sono Tranquilo no último sábado (15). Criada para combater os crimes ambientais relacionados ao excesso de barulho e proporcionar tranquilidade e bem-estar à população, a ação se concentrou em cinco bairros da cidade e autuou 14 estabelecimentos comerciais.

Os pontos são previamente mapeados pela equipe do Semasa, que identifica locais alvo de reclamações por parte dos munícipes. Além disso, à medida que as ordens de serviço são registradas no site da autarquia, os fiscais de plantão também realizam vistorias.

No total, foram emitidos seis Autos de Infração Ambiental (multas), oito Advertências Ambientais e houve apreensão de uma caixa de som em bares localizados nos bairros Jardim Alzira Franco, Parque Capuava, Centreville, Cidade São Jorge e Jardim Santo André.

Desde o início deste ano, as equipes municipais têm intensificado a fiscalização nos comércios andreenses para fazer cumprir a legislação municipal. Além das operações que resultam em autuações, a Operação Sono Tranquilo também já interditou sete locais que acumulavam multas.

Em Santo André, o Semasa é o órgão responsável pela fiscalização de problemas relacionados ao ruído excessivo em estabelecimentos comerciais, templos religiosos, obras e escolas de samba. As reclamações devem ser feitas pelo site da autarquia, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, ou pela Central de Atendimento Telefônico, nos números 0800-4848115 ou 4433-9300, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.