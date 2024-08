Operação Salus Et Dignitas desarticula o crime organizado em São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de segurança Pública, Guilherme Derrite, acompanham desde as primeiras horas da manhã a operação Salus et Dignitas, que tem foco na desarticulação da logística do crime organizado em diferentes pontos da região central da capital paulista. As autoridades sobrevoaram a região monitorando o trabalho das forças de segurança do Estado, que atuam em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual e a Prefeitura da capital. A ação consiste no cumprimento de 117 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão, 46 de arresto, sequestro e bloqueio de bens e suspensão de atividade econômica de 44 prédios comerciais. Além da perda da licença, os imóveis serão lacrados pelas autoridades municipais para garantir que a atividade ilícita não volte a acontecer no local.



Inteligência Fiscal

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), que também em atuação na operação desta terça-feira (6), realizou um amplo trabalho de Inteligência Fiscal nos últimos meses, por meio de cruzamento de informações e mineração de dados, permitiu identificar os ilícitos e os contribuintes envolvidos. Além do trabalho de retaguarda, 25 auditores fiscais participam das ações em três alvos na Capital para verificar a regularidade cadastral dos estabelecimentos e auxiliar na apreensão de documentos físicos e arquivos eletrônicos com o objetivo de reunir material comprobatório de fraude fiscal.



Apoio Social

Uma equipe multidisciplinar montada pelo Estado e município da Capital, composta por profissionais de saúde e assistência social, será responsável pelo atendimento às famílias que estão alocadas nos imóveis que são alvo da operação. Em uma ação integrada de diversas pastas estaduais com a Prefeitura de São Paulo, as pessoas serão encaminhadas aos equipamentos públicos, como a Central Integrada de Atenção e Acolhimento, o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, unidades de saúde e abrigos de passagem, de acordo com a necessidade de cada um. Integram a ação as secretarias de Estado de Desenvolvimento Social, Saúde, Fazenda e Planejamento, Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Gestão e Governo Digital e do Fundo Social de São Paulo.



Atendimento aos dependentes químicos e as famílias

Equipes de saúde e de assistência social realizam abordagens e atendimento aos dependentes químicos da região para encaminhamento para tratamento e acompanhamento multidisciplinar. As pessoas serão atendidas e encaminhadas para o HUB de Cuidados de Crack e outras drogas e a Central Integrada de Atenção e Acolhimento montado na Rua Guaianazes, 1112, além de serviços municipais, casa terapêuticas e de passagem, de acordo com cada caso



Mais de 200 vagas serão disponibilizadas no Serviço Estadual de Acolhimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social na Praça da Sé para suporte às famílias que estavam nos imóveis que são alvo da operação. Todos receberão kits de higiene, cobertores e roupas organizados pelas equipes do Fundo Social de São Paulo e da Defesa Civil do Estado. A casa de passagem funcionará a partir das 12h e será um serviço de retaguarda e acolhimento.



Refeições no Bom Prato

O Bom Prato móvel da rua Mauá irá disponibilizar mais de 200 refeições, entre café da manhã e almoço, para as pessoas que serão atendidas na Central Integrada de Atenção e Acolhimento da Rua Guaianazes, 1112. Tudo será serviço em copos e talheres descartáveis, permitindo mais agilidade e efetividade no atendimento às famílias que estarão no local.



Emissão de documentos

Uma grande estrutura foi montada na Rua Guaianazes, 1112, para a emissão de RG e outros documentos. Uma unidade móvel do Poupatempo, além de totens de atendimento, irá oferecer mais de 3,2 mi serviços, incluindo a emissão de certidão de antecedentes criminais. As equipes do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, da Polícia Civil, também estão no local para a emissão da careira de identificação.