Operação revela furto de energia em restaurantes japoneses em Mogi das Cruzes

Na manhã da última terça-feira (7), uma operação conjunta entre a Polícia e a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia na região do Alto Tietê, revelou a prática de furto de energia em dois restaurantes de culinária japonesa localizados no Parque Monte Líbano, em Mogi das Cruzes. Embora os estabelecimentos tenham sido identificados na ação, não houve interdição imediata.

Os técnicos da EDP detectaram desvios significativos na medição de energia dos referidos locais, que resultaram em uma estimativa de prejuízo superior a R$ 40 mil devido às fraudes. O proprietário dos restaurantes foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e poderá enfrentar acusações de estelionato, conforme previsto no Artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

Além das possíveis consequências legais, o responsável pelos estabelecimentos será obrigado a compensar o valor referente à energia não contabilizada durante o período em que as irregularidades ocorreram. Essa cobrança será realizada em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, incluindo custos administrativos associados.

Esse incidente destaca a necessidade de vigilância contínua e rigorosa contra práticas ilícitas que afetam o setor energético e a economia local. A EDP reafirma seu compromisso com a legalidade e o combate à fraude, garantindo um fornecimento seguro e justo para todos os seus clientes.