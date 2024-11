Operação revela esquema com farmácias usado por milícia para lavagem de dinheiro no Brasil

Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação direcionada a desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro conduzido por uma rede de farmácias. As drogarias, situadas em áreas sob o domínio da milícia conhecida como Liga da Justiça, são acusadas de servir como fachada para atividades ilícitas.

A ação policial, que visa combater a corrupção e o crime organizado, abrangeu 16 mandados de busca e apreensão, concentrando-se majoritariamente na Zona Oeste da cidade. Um dos locais alvo das buscas foi um condomínio de luxo na Estrada da Cachamorra, em Campo Grande.

De acordo com as autoridades, a quadrilha empregava “laranjas” para abrir novas unidades das farmácias. Essas pessoas não possuíam capacidade financeira condizente com a propriedade de tais estabelecimentos, levantando suspeitas sobre sua real função no esquema. Além disso, relatos indicam que milicianos ameaçaram funcionários de órgãos reguladores, como o Conselho Regional de Farmácia, durante fiscalizações nas farmácias envolvidas.

O delegado Renan Mello, responsável pela Delegacia de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), destacou a magnitude das operações financeiras suspeitas: entre 2019 e 2023, foram movimentados cerca de R$ 50 milhões — um montante considerado desproporcional ao porte das atividades comerciais declaradas.

A operação integra os esforços da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renocrim), sob a coordenação do Ministério da Justiça. Esta iniciativa engloba ações coordenadas em diversos estados do Brasil com o intuito de enfraquecer o suporte financeiro à milícia e prender os responsáveis por essas operações criminosas. O objetivo é reunir provas que sejam cruciais para avançar nas investigações e desarticular completamente a rede criminosa.