Operação Resgate: polícia prende 3 foragidos da Justiça na região do fluxo

As Polícias Civil e Militar flagraram 55 infratores violando medidas judiciais e frequentando a região das cenas abertas de uso, no centro de São Paulo. A ação aconteceu durante a Operação Resgate, de combate ao tráfico de drogas, realizada na quarta-feira (3). Três foragidos da Justiça foram capturados.

Uma das mulheres capturadas, de 45 anos, era fugitiva do sistema prisional. Os infratores que estavam descumprindo as ordens judiciais foram encaminhados à delegacia para registro e formalização das medidas administrativas, que foram comunicadas ao Poder Judiciário.

Mais de 800 homens e mulheres foram averiguados na região

A ação contou com 102 policiais militares e 39 policiais civis. Agentes da Guarda Civil Metropolitana também prestaram apoio.

A Operação Resgate é realizada mensalmente nas imediações do fluxo com o objetivo de prender traficantes e requalificar a área.

Agora, com o treinamento dos oficiais que atuam na região, as equipes também auxiliam usuários de drogas que querem ajuda. Eles são encaminhados ao Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, órgão do governo de São Paulo.

Os casos foram registrados no 77° Distrito Policial, na Santa Cecília.