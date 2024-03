Operação Resgate: homem é preso com 25 quilos de folhas de cocaína em ônibus no centro de SP

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 24 anos, que transportava mais de 25 quilos de folhas de cocaína dentro de um ônibus coletivo no bairro do Pari, na região central de São Paulo. As drogas estavam escondidas em dois sacos plásticos. A prisão foi realizada na madrugada de quinta-feira (7), durante a Operação Resgate.

A investigação indicou que o suspeito transportando drogas estaria em um ônibus, que saiu de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Os policiais fizeram campana nas imediações na ponte da Freguesia do Ó e viram o veículo, que foi abordado.

Durante vistoria no bagageiro do coletivo, os investigadores encontraram dois sacos plásticos com várias folhas de cocaína. Ao relacionar a lista de passageiros com as bagagens, um estrangeiro foi identificado como o responsável pelas drogas.

Ele não soube explicar aos policiais a origem e o destino do entorpecente. No total, as folhas de cocaína pesaram 25,5 quilos. O celular do suspeito foi apreendido. Ele foi conduzido ao 12º Distrito Policial (Pari), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Dois presos com 50 quilos de drogas

Os policiais também prenderam durante a Operação Resgate um casal, um homem de 25 e uma mulher de 24, que escondia dentro de uma casa 50 quilos de drogas no bairro Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo. A ação ocorreu na noite de quarta-feira (6).

Os agentes estavam monitorando um veículo que seria o responsável por fazer o transporte de drogas para a área das cenas abertas de uso. O motorista buscava o entorpecente em bairros da zona sul e norte da capital.

Durante a campana em frente ao imóvel, viram um homem saindo do carro carregando um saco plástico. Na abordagem foi encontrado dez tijolos de cocaína na sacola e mais 16 tijolos da mesma droga dentro do veículo. A mulher que estava com ele confessou que havia mais drogas dentro da casa, além de uma arma.

No local foram apreendidos 70 mil papelotes e um saco de cocaína a granel, que juntamente com os tijolos pesaram 50 quilos. O veículo, uma pistola, balança de precisão e dois celulares também foram recolhidos.

O casal foi levado ao 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.