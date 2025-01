Operação resgata trabalhadores em condições análogas à escravidão no RS

Uma recente ação do Ministério Público revelou a exploração de quatro trabalhadores em uma cooperativa de reciclagem localizada em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. As vítimas, sendo três mulheres e um homem, eram forçadas a realizar a triagem de lixo urbano sob condições extremamente degradantes, sem acesso a instalações adequadas para suas necessidades básicas.

A operação, que ocorreu na quarta-feira (8), destacou a precariedade das condições laborais enfrentadas pelos trabalhadores, que eram obrigados a revirar montanhas de lixo para separar materiais recicláveis e orgânicos. O galpão em que atuavam carecia de infraestrutura essencial, como água potável e banheiros adequados. Assim, quando precisavam aliviar-se, eram forçados a fazê-lo em áreas externas, retornando ao trabalho com uniformes sujos.

Além da ausência de instalações sanitárias, o único banheiro disponível estava localizado em um casebre próximo ao galpão. Este espaço encontrava-se impróprio para uso devido à falta de água e à presença de ratos. Durante períodos de chuva, as infiltrações comprometiam tanto o ambiente de trabalho quanto a saúde dos operários.

Os trabalhadores também enfrentavam riscos à saúde significativos, uma vez que não tinham acesso às vacinas contra hepatite e tétano. Eles estavam expostos a ferimentos causados por objetos cortantes e perigosos, como cacos de vidro e seringas descartáveis presentes nos resíduos manuseados.

A cooperativa vinha prestando serviços de coleta de lixo desde junho de 2024, não apenas para Bom Jesus, mas também para outros municípios da região. O tratamento dado aos trabalhadores motivou a autuação do caso como trabalho análogo à escravidão. Em decorrência das condições insalubres e degradantes em que estavam submetidos, o local foi interditado e a cooperativa notificada a regularizar as verbas rescisórias dos envolvidos.

Além disso, os trabalhadores receberão três parcelas do seguro-desemprego como parte do processo de reparação pelas violações sofridas.