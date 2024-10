Operação prende membro de organização criminosa foragido da Justiça no interior de SP

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na tarde da quarta-feira (23), no município de Salto, interior do estado. Ele era procurado pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Os policiais do 14° Batalhão de Ações Especiais (Baep), em ação conjunta com a Polícia Federal, realizaram a operação “Blitzkrieg”, em apoio ao Ministério Público. A equipe cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão contra o suspeito.

O homem foi localizado em um condomínio de luxo em Salto, região de Sorocaba. Durante a abordagem foram apreendidos seis celulares.

Segundo informações da PM, o alvo da operação já havia sido preso anteriormente. Na época, ele era apontado como responsável pela importação de drogas da Bolívia para o Brasil.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba, e o detido permanece à disposição da Justiça.