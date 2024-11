Operação prende influenciadores suspeitos de lavar dinheiro com jogos de azar no interior de SP

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (27) três influenciadores da mesma família, suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro relacionada a jogos de azar. A operação aconteceu no interior de São Paulo, em colaboração com os policiais civis de Cuiabá, no Mato Grosso.

A equipe cumpriu três mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca nas cidades de Pindamonhangaba e Taubaté. Os suspeitos, uma mulher e os dois filhos, divulgavam jogos de azar online nas redes sociais.

Nos endereços, os policiais apreenderam duas caixas de dinheiro falso (usado na divulgação dos jogos), quatro carros de luxo, 19 cartões bancários, dez aparelhos eletrônicos e 25 jóias e relógios.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Pindamonhangaba como localização e apreensão de objetos e captura de procurado. O trio foi encaminhado ao Centro de Detenção de Taubaté, onde permanecem à disposição da Justiça.