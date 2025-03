Operação policial descobre esquema de adulteração de bebidas em Itapecerica da Serra

Uma operação realizada por policiais militares resultou na descoberta de um esquema de adulteração de bebidas em um sítio localizado em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas que alertaram as autoridades sobre atividades suspeitas no local, que estava alugado há aproximadamente dois anos.

Os investigadores encontraram evidências de que o imóvel servia como um centro onde criminosos realizavam a troca de rótulos e tampas de garrafas de cerveja. Os suspeitos adquiriram garrafas de marcas menos conhecidas e, em condições insalubres, substituíam as identificações por rótulos de marcas reconhecidas, comercializando-as a preços elevados.

No total, foram apreendidas mais de 16.500 garrafas, a maioria já adulterada e prontas para venda no mercado ilegal. Além das bebidas, os policiais também confiscarem máquinas e materiais utilizados na adulteração, além de duas espingardas e munições que estavam no local.

O incidente foi registrado na delegacia de Itapecerica da Serra sob as acusações de adulteração de produtos, constrangimento ilegal e posse ilegal de arma. As autoridades civis agora iniciam investigações para identificar os compradores das garrafas adulteradas e os locais onde essas bebidas eram revendidas.

Cinquenta homens presentes na propriedade durante a operação foram levados à delegacia para prestarem esclarecimentos. Segundo informações da polícia, pelo menos metade deles já possui antecedentes criminais relacionados ao mesmo tipo de crime.