Operação Policial combate máfia das cantinas nos presídios do RJ

Na manhã desta terça-feira (12), uma operação coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi deflagrada para desmantelar um suposto esquema de corrupção envolvendo a gestão das cantinas de presídios estaduais. A investigação, que recebeu o nome de Operação Snack Time, visa combater práticas ilícitas como formação de cartel e fraude em licitações, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 25 milhões aos cofres públicos.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em diversos bairros da capital fluminense, incluindo Copacabana, Barra da Tijuca, Sepetiba e Bangu. Entre os alvos da ação estão dois advogados suspeitos de integrarem a organização criminosa.

Conforme as apurações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), o esquema teria se iniciado em 2019 dentro da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O objetivo seria manter um monopólio sobre os serviços das cantinas nos presídios, com a participação de cerca de 30 empresas e servidores da secretaria.

Após a Seap decidir pelo encerramento do serviço, o grupo teria utilizado presos para ajuizar ações contra o estado, alegando a necessidade de reabertura das cantinas. O relato dos detentos sugere que muitos desconheciam os detalhes dos processos judiciais ao assinarem as procurações.

A estratégia jurídica orquestrada pelos advogados tinha como intenção perpetuar um sistema que impunha preços elevados nas vendas dentro dos presídios, prejudicando tanto o estado quanto os internos. As revelações feitas por meio do relatório da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário serviram como ponto de partida para esta operação que busca responsabilizar os envolvidos e recuperar os recursos públicos desviados.