Operação Pente Fino: 15 suspeitos de tráfico de drogas são presos no interior de SP

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (30), mandados de busca, apreensão e prisão na região de Itapeva, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A megaoperação, denominada Pente Fino, mirou uma quadrilha especializada no tráfico de drogas e resultou na prisão de 15 suspeitos.

Conforme a polícia, o bando foi monitorado por meses. Parte dos suspeitos foi localizado na cidade de Itapeva, além de um casal, preso em Itararé. As investigações apontam que os criminosos também estão envolvidos em outra facção, que comanda o crime organizado.

Após uma intensa investigação, que iniciou em março, o caso foi encaminhado à Justiça, que expediu 29 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão. A ação foi realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM). Ao todo, mais de cem agentes participaram da megaoperação.

As equipes foram aos locais apontados e vistoriaram os endereços. Diversas porções de drogas foram apreendidas, resultando em cinco prisões em flagrante por tráfico. A Polícia Civil prossegue com as investigações para a prisão dos demais envolvidos.