Operação Páscoa do DER começa nesta quinta-feira (28) em todo Estado

A partir desta quinta-feira (28), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), inicia a operação especial de Páscoa, que visa ampliar as ações de segurança nas estradas do Estado. Até domingo (31), a expectativa é que circulem nas principais rodovias estaduais administradas pelo departamento aproximadamente 900 mil veículos.

Haverá reforço de pessoal e mais equipamentos para aumentar a segurança nas estradas, garantir a mobilidade, prestar informações aos usuários e agilizar o apoio em casos de emergência, além de outras medidas operacionais com atendimento 24 horas ao dia.

A operação contará com um total de 420 colaboradores nas rodovias, Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) em pontos estratégicos. Além disso, estarão disponíveis 127 veículos de apoio, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, além de drones, caminhonetes de inspeção, veículos utilitários e motocicletas. O atendimento aos usuários das rodovias do DER se dá pelo telefone 0800-0555510.

Travessias Litorâneas – Quem optar por usar as balsas administradas pelo Governo de SP poderá contar com o funcionamento 24h das travessias de São Sebastião/Ilhabela, Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá, Iguapé/Juréia, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente e Santos/Vicente de Carvalho. Já Cananéia/Ariri funcionará em horários específicos, que podem ser consultados por meio do site do Departamento Hidroviário. Com uma frota de 31 embarcações, entre lanchas e balsas, o sistema atende a um volume diário de cerca de 15 mil pedestres, 10 mil ciclistas e 30 mil veículos (incluindo motos).

A Semil orienta que os usuários programem sua viagem antecipadamente e acompanhem as informações em tempo real, com imagens das câmeras de monitoramento, pelo site Link. Há, ainda, o telefone 0800 77 33 711 para mais informações.

Outra alternativa para se manter informado é participar do canal das Travessias no Whatsapp. Basta clicar no link Link e pedir para ingressar no grupo. Diariamente, são fornecidas informações relevantes, como a situação operacional do sistema e as condições climáticas e de navegação.

Parques estaduais urbanos

Os parques urbanos e naturais do estado permanecerão abertos durante o período do feriado, com seus horários regulares de funcionamento, exceto em caso de chuvas extremas em algumas regiões.

Parques concedidos

Confira no site da concessionária Reserva Parques para informações e horários de funcionamento do Zoo SP, Zoo Safári, Jardim Botânico, Parque Villa-Lobos, Cândido Portinari e Água Branca.