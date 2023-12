Operação para combater poluição sonora autua 25 estabelecimentos em Santo André

A Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizou no último final de semana (dias 8, 9 e 10) mais uma operação para combater a poluição sonora. A ação, que percorreu bairros na área central e também em comunidades, contou com o apoio da Polícia Militar.

Em três dias, foram autuados 25 estabelecimentos por ruído acima do permitido, sendo 17 advertências ambientais e oito autos de infração ambiental (multas). Os bairros atendidos foram: Jardim Cristiane, Bairro Jardim, Vila João Ramalho, Jardim Santo André, Santa Terezinha, Camilópolis, Vila Curuçá, Vila Floresta, Jardim Las Vegas, Jardim Stella, Campestre, Centreville, Vila Assunção, Jardim Ciprestes, Centro e Cidade São Jorge.

A equipe do Semasa atendeu a chamados registrados pelos moradores ao longo do final de semana e também vistoriou outros locais que são monitorados pelos agentes da autarquia. Neste ano, o Semasa já emitiu 232 advertências ambientais e 418 autos de infração ambiental por poluição sonora.

Em Santo André, o Semasa fiscaliza emissão de ruído acima do permitido em estabelecimentos comerciais – como bares, restaurantes, adegas, industriais, obras, templos religiosos, escolas de samba, clínicas veterinárias e pet shops. As denúncias podem ser feitas de forma online, pelo site www.semasa.sp.gov.br (na página ‘Outros Serviços ao Usuário’) 24 horas por dia, sete dias por semana; pela Central de Atendimento Telefônico, nos números 0800-4848115 ou 4433-9300 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h); ou ainda pelas redes sociais do Semasa.