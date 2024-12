Operação Papai Noel garante segurança no comércio do Guarujá

A partir desta segunda-feira (9), a cidade de Guarujá, localizada no litoral paulista, dará início à Operação Papai Noel. Esta iniciativa visa intensificar as medidas de segurança nas regiões comerciais durante o movimentado período de compras de final de ano, estendendo-se até o dia 24 de dezembro, véspera do Natal.

A operação, promovida pela Prefeitura de Guarujá, conta com a colaboração da Polícia Militar e será conduzida por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Força-Tarefa. No total, 70 agentes estarão mobilizados diariamente, das 7h30 às 22h30, em pontos estratégicos do comércio local.

O intuito central da Operação Papai Noel é assegurar um ambiente organizado e seguro para os consumidores que se dirigem às áreas comerciais durante este período festivo. Entre os locais que receberão atenção especial estão a Avenida Santos Dumont, as proximidades de Oswaldo Cruz Thiago Ferreira, a Avenida Presidente Vargas e a Praça 14 Bis.