Operação no RJ busca suspeito da morte de três médicos na praia da Barra da Tijuca

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério Público, realiza uma operação na manhã desta sexta-feira (20) com o objetivo de capturar um suspeito implicado na morte de três médicos, ocorrida em outubro do ano passado em um quiosque localizado na praia da Barra da Tijuca.

O principal alvo da operação é Giovanni Oliveira Vieira, que é acusado de ser o condutor dos assassinos até o local do crime, onde supostamente acreditavam que estariam atacando um miliciano. Além dele, outro homem está sob investigação e é alvo de um mandado de busca e apreensão.

As investigações indicam que Giovanni desempenhou um papel crucial ao guiar os criminosos até o quiosque conhecido como Naná, conforme registrado por câmeras de segurança que mostram sua presença em uma motocicleta, transportando os atiradores.

Em paralelo, foi emitido um mandado de prisão para Francisco Glauber Costa de Oliveira, conhecido como GL, que já se encontra detido no Complexo Penitenciário de Gericinó. Ele é acusado de ter dado a autorização para a execução dos médicos.

As equipes da Delegacia de Homicídios da Capital, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) estão percorrendo áreas da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, em busca dos suspeitos.

Os médicos estavam em um congresso de ortopedia e decidiram jantar no quiosque à beira-mar. Durante o ataque, Perseu Ribeiro Almeida foi erroneamente identificado como o miliciano Taillon de Alcântara Barbosa. No incidente, além de Perseu, faleceram Marcos Andrade Corsato e Diego Ralf de Souza Bonfim. Daniel Sonnewend Proença sobreviveu após ser atingido por diversos disparos.

A confusão sobre a identidade do alvo foi corroborada por mais de um ano de investigações. Taillon é filho de Dalmir Pereira Barbosa, considerado um dos principais líderes de uma milícia que atua em Rio das Pedras, também na Zona Oeste do município. Acredita-se que ele estava próximo ao local do ataque e seu aspecto físico semelhante ao do médico Perseu pode ter levado à confusão fatal.

Após a identificação do erro, os líderes da facção Comando Vermelho determinaram a eliminação dos indivíduos envolvidos diretamente no ataque aos médicos. Quatro dos cinco traficantes responsáveis foram mortos horas após o evento. Entre eles estavam Ryan Nunes de Almeida, Thiago Lopes Claro da Silva e Pablo Roberto da Silva dos Reis, que foram assassinados na comunidade da Chacrinha.

Philip Motta Pereira, conhecido como Lesk e considerado o mentor do ataque, foi morto por um segurança em sua residência na Gardênia Azul. Seu corpo foi posteriormente encontrado no Complexo da Penha. Um quinto participante da ação foi inicialmente poupado pela cúpula da facção mas acabou falecendo em circunstâncias violentas um mês e meio após o crime.

Os médicos vítimas desse trágico evento incluem: Marcos Andrade Corsato, 62 anos; Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos; e Diego Ralf Bomfim, 35 anos. Daniel Sonnewend Proença, 32 anos e único sobrevivente, está se recuperando após ser atingido por 14 tiros.

Este caso continua a gerar repercussão e levanta questões sobre segurança e a atuação das facções criminosas na cidade.