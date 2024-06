Operação no centro de SP tem 9 detidos e apreensão de dinheiro, celulares e drogas

A terceira fase da Operação Downtown teve, até as 11h desta quinta-feira (13), nove detidos, além da apreensão de valores em dinheiro e em drogas, que ainda estão sendo contabilizados, 26 celulares e uma arma de fogo, com 24 munições. Cerca de 400 policiais civis estão nas ruas para cumprir 140 mandados de busca e apreensão contra envolvidos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Paulo.

A maioria dos endereços dos mandados está localizada no centro da capital. Também há alvos em Guarulhos, na região metropolitana, e em Rio Claro, no interior.

Conforme as investigações, uma facção criminosa se apropriou de 78 hotéis e hospedarias para abastecer e manter o tráfico de drogas na região central de São Paulo. Os integrantes do bando também usavam os imóveis para lavar dinheiro do crime organizado.

Com isso, a quadrilha, que agora está sendo desmantelada, conseguiu expandir a venda de drogas na região central nos últimos anos.

“O objetivo dessa fase é a asfixia financeira, mas comprovar como o crime organizado está lavando dinheiro com o tráfico na região central”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. “Além disso, estamos conseguindo juntar as peças do quebra-cabeça e comprovar que o PCC está usando o tráfico de drogas para lavar dinheiro e, o mais importante, estamos chegando nas empresas que estão sendo utilizadas para essa lavagem de dinheiro”, frisou.

De acordo com as investigações, são cumpridos mandados de busca em 28 hospedagens da região central. A Justiça também determinou o bloqueio de 26 contas de pessoas jurídicas envolvidas no esquema.

Entre os presos, dois foram em flagrante, quatro eram procurados pela Justiça e outros três foram encaminhados à delegacia para averiguação.

Os casos estão sendo registrados no Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc), que lidera a operação, com o apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), de agentes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) e do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).

A Operação Downtown segue em andamento.