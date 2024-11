Operação Natal: Dwayne Johnson e J. K. Simmons conversam com torcedores do São Paulo FC em vídeo especial

Nesta segunda-feira (4), o Santo Paulo, mascote do São Paulo FC, ganhou um gêmeo: o Das Neves, de Operação Natal. Em vídeo especial publicado pela Warner Bros. Pictures Brasil e pelo time paulista em suas redes sociais, Dwayne Jhonson e J.K. Simmons dão um “oi” aos torcedores do tricolor, apontando a semelhança entre os dois personagens.

Nos comentários da postagem, os seguidores brincam com a parceria entre o filme e o time, reforçando a semelhança entre os dois personagens. Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll e Wesley Kimmel também fazem parte do elenco ao lado de Dwayne e Simmons.

Operação Natal chega aos cinemas nesta quinta-feira, 7 de novembro, também em versões acessíveis, mas terá sessões antecipadas disponíveis ao público já a partir de quarta (6). Para mais informações, consulte o cinema de sua cidade.

Sobre o filme

Estrelado por Dwayne Johnson, Operação Natal é uma comédia de ação imperdível com uma história original e revigorante para a temporada natalina. Dirigido por Jake Kasdan, em nova parceria com Johnson após os filmes de sucesso da série “Jumanji”, este autêntico espetáculo global multigeracional traz também o astro Chris Evans para a aventura de alto risco repleta de adrenalina e atitude.

Depois que o Papai Noel – codinome: Das Neves – é sequestrado, o Chefe de Segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir ao mais infame caçador de recompensas do mundo (Chris Evans) em uma missão internacional e cheia de ação para salvar o Natal.

O filme também é estrelado por Lucy Liu (franquia “As Panteras”), Kiernan Shipka (“Twisters”), Bonnie Hunt (“Doze é Demais”), Kristofer Hivju (série “Game of Thrones”), Nick Kroll (série “Big Mouth”), Wesley Kimmel (série “The Mandalorian”), e o vencedor do Oscar, J.K. Simmons (“Whiplash: Em Busca da Perfeição”).

Jake Kasdan dirige Operação Natal a partir do roteiro de Chris Morgan (franquia “Velozes & Furiosos”), com argumento de Hiram Garcia (franquias “Jumanji” e “Velozes & Furiosos”). O filme foi produzido por Garcia, Johnson, Dany Garcia, Morgan, Kasdan e Melvin Mar, com produção executiva de Barry Waldman e Ainsley Davies.

A equipe de produção criativa do diretor Jake Kasdan inclui o diretor de fotografia Dan Mindel (“Twisters”, filmes “Star Wars”); o designer de produção Bill Brzeski (filmes “Aquaman”, “Jumanji” e “Velozes & Furiosos”); os editores Mark Helfrich, Steve Edwards e Tara Timpone (filmes “Jumanji”); o supervisor de efeitos visuais indicado ao Oscar, Jerome Chen (“Jumanji: Bem-vindo à Selva”, “O Pequeno Stuart Little”); o figurinista Michael Crow (séries “Star Trek: Picard”, “Gavião Arqueiro”); e Jeanne McCarthy e Nicole Abellera Hallman, responsáveis pelo elenco. A trilha sonora foi composta por Henry Jackman (“Jumanji: Próxima Fase”).

A Amazon MGM Studios apresenta uma produção Seven Bucks, Chris Morgan e Detective Agency, um filme de Jake Kasdan. Operação Natal será distribuído internacionalmente pela Warner Bros. Pictures nos cinemas e salas IMAX e chega ao Brasil em 7 de novembro de 2024.