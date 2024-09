Operação Ligações Perigosas mira envolvimento de facção criminosa na política no interior de SP

Foi deflagrada nesta sexta-feira (6) a Operação Ligações Perigosas que mira integrantes de uma facção criminosa que se infiltraram na cena política de Araçatuba, município do interior de São Paulo. Cerca de 400 agentes participam da ação em cidades do interior paulista e do Mato Grosso do Sul (MS).

As investigações integradas da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com informações da Polícia Militar, identificaram que uma organização criminosa, com envolvimento no tráfico de drogas, se infiltrou no meio político em Araçatuba. O esforço investigativo levou ao esclarecimento de homicídios, que desvendou as atividades criminosas do bando.

Cerca de 400 agentes das forças de segurança do estado e da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) paulista cumprem 35 mandados de prisão temporária e 104 de busca e apreensão nas cidades de Araçatuba, Rosana, Birigui, Penápolis, São Paulo, Paraguaçu Paulista, Assis, Dourados (MS) e Anhumas (MS).

As ordens judiciais também são cumpridas no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso e na Penitenciária de Lavínia. Conforme as investigações, os líderes da organização criminosa que estão presos emitiam ordens para a prática de crimes no município de Araçatuba.

Os mandados autorizados pela 1ª e pela 2ª Varas Criminais da Comarca de Araçatuba são cumpridos com apoio do Batalhão Especial de Polícia, da Força Tática e do helicóptero Águia, da Polícia Militar. O Grupo de Intervenção Rápida, da SAP, também participa da ação.