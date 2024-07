Operação lacra estabelecimento que abastecia pancadão na Favela da Coca

Operação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema, da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, do departamento Diadema Legal, da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na lacração de um estabelecimento suspeito de abastecer com bebidas alcóolicas e produtos de fumo pancadões realizados irregularmente na Vila Nova Conquista. No local foram encontrados 169 litros de bebidas alcoólicas sem nota fiscal, bem como caixas de fumos de narguilé (também sem a devida comprovação legal), duas maquininhas de cartão e uma caixa de som.

A investigação das forças de segurança indicou que o local, situado na Travessa Ecologista Chico Mendes, era o ponto central dos pancadões realizados na comunidade conhecida como Favela da Coca. Além do avanço da apuração sobre contrabando, havia centenas de denúncias junto à Prefeitura de Diadema sobre perturbação do sossego e venda ilegal de bebidas alcoólicas para menores de idade.

Agentes da GCM, da Polícia Civil e da Polícia Militar compareceram na noite desta quinta-feira ao local. O dono do estabelecimento não estava no momento da operação. No lounge, estavam dois funcionários e todos foram encaminhados para o 3ºDP de Diadema, onde foi registrado Boletim de Ocorrência. O estabelecimento foi lacrado por ordem voluntária pela equipe do Diadema Legal, da Secretaria de Habitação de Diadema. Caso haja desrespeito a essa determinação, haverá a lacração compulsória.

As operações conjuntas das forças de segurança têm se intensificado para combater os pancadões em Diadema, em especial na investigação de locais que funcionam como abastecimento de álcool, drogas e outros ilícitos para os frequentadores desses eventos irregulares.

Outros três estabelecimentos lacrados

No dia 11 de julho, três estabelecimentos que não possuíam licença de funcionamento, na Rua Raul Seixas, no Jardim Gazuza. Em diversas ocasiões, a fiscalização orientou e notificou os proprietários dos estabelecimentos a respeitarem a legislação e cessarem a perturbação do sossego público. Recentemente, os comerciantes até firmaram junto à Prefeitura, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas também não cumpriram o acordo.

De acordo com a SHDU, a Ordem de Fechamento Administrativo Compulsório foi expedida em conformidade com a Lei Complementar 455/2018 (Artigo 17, III). A referida legislação é rígida e restritiva quanto a localização de bares dentro do raio de proximidade de unidades escolares.

Por conta da série de irregularidades, inclusive uma que gerou Advertência Ambiental (referente à poluição sonora), a pasta então determinou a lacração imediata e encerramento das atividades. Os bares lacrados foram o Chama Bar, KM Lounge Bar e Los Hermanos. A operação de lacração contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema.