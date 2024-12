Operação investiga presidente da Mocidade pela morte de dirigente da Portela

Na manhã desta quarta-feira (18), promotores do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, executaram mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura o assassinato de Marcos Falcon, candidato a vereador e ex-presidente da escola de samba Portela, ocorrido em 2016.

Os mandados têm como alvos principais Flávio da Silva Santos, conhecido como Flávio Mocidade, presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, e Fábio da Silva Cavalcante, apelidado de Cabelo. Ambos estão associados a Rogério Andrade, um contraventor que atua na região e que é patrono da Mocidade. Rogério foi preso em outubro deste ano sob a acusação de outro crime.

A operação foi autorizada pela 2ª Vara Criminal da Capital, atendendo a solicitações do Gaeco. As buscas estão sendo realizadas em diversos locais, incluindo a residência de Flávio na Barra da Tijuca e a casa de Fábio em Madureira, além da sede do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) localizado em Jacarepaguá.

Conforme revelam os inquéritos, a animosidade entre Marcos Falcon e Rogério Andrade era histórica. O caso se complica ainda mais com a menção à morte de Geraldo Antônio Pereira, um amigo próximo de Falcon e adversário declarado de Andrade. As investigações sugerem que Falcon poderia estar envolvido em um atentado a bomba que resultou na morte de um dos filhos de Rogério Andrade e que ele e Geraldo estavam possivelmente tramando um plano para assassinar o próprio contraventor.

Essa nova fase das investigações destaca a complexa rede de relações e rivalidades dentro do universo do samba carioca e as suas ligações com o crime organizado no estado do Rio de Janeiro.