Operação investiga ONG acusada de conexões com o PCC em São Paulo

Na manhã desta terça-feira (14), uma operação conjunta do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil resultou na prisão de doze indivíduos vinculados à ONG Pacto Social & Carcerário. Esta organização é acusada de manter relações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das facções criminosas mais poderosas do Brasil.

A operação, nomeada “Scream Fake” — alusão ao documentário “Grito”, que aborda a realidade do sistema penitenciário brasileiro e que será lançado pela Netflix em 2024 — culminou na detenção de três advogados associados à facção criminosa, além da presidente e do vice-presidente da ONG. Até o momento, a defesa dos acusados não foi encontrada para se pronunciar sobre os fatos.

Os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo São Paulo e cidades como Presidente Prudente, Sorocaba e até Londrina, no Paraná. Além das prisões, as atividades da ONG foram suspensas e suas redes sociais foram desativadas por ordem judicial.

A investigação revela que a organização utilizava advogados para promover ações judiciais consideradas ilegítimas, disseminando alegações falsas sobre abusos cometidos por agentes públicos. O intuito aparente era desestabilizar o sistema de justiça criminal e manipular a opinião pública contra as autoridades.

A Pacto Social & Carcerário tem sua sede em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. No entanto, as investigações indicam que não há evidências de que a entidade esteja operando de forma efetiva.

Esta operação é fruto de uma investigação minuciosa que se estendeu por três anos. O ponto inicial da apuração foi um incidente ocorrido em 2021, quando uma visitante foi detida ao tentar entrar na Penitenciária II de Presidente Venceslau — conhecida por abrigar criminosos de alta periculosidade — portando mídias externas escondidas em suas vestes.

Documentos e cartões de memória apreendidos naquela ocasião permitiram ao Gaeco desvendar atividades relacionadas a diversos setores da facção criminosa, incluindo Saúde, Gravatas e Financeira, além da descoberta de um novo setor denominado Reivindicações.

De acordo com as autoridades envolvidas na investigação, ficou claro que o PCC tem buscado infiltrarse na sociedade civil organizada, apropriando-se de discursos politizados para atingir seus objetivos.

Esta ação reforça o compromisso das autoridades em combater práticas ilícitas e assegurar a integridade do sistema jurídico no estado de São Paulo.