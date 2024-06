Operação Inverno já está nas ruas de Diadema

Com a chegada do inverno, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) já pôs nas ruas a Operação Inverno, ação conjunta da SASC com a Secretaria de Saúde, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e organizações sociais de acolhimento noturno à população em situação de rua que faz abordagens noturnas para ajudar no enfrentamento às ondas de frio que já se aproximam. As ações são diárias e intensificadas sempre que a previsão do tempo apontar temperaturas abaixo de 13ºC.

“O objetivo dessa operação é proteger a população em situação de rua das baixas temperaturas, já que as temperaturas abaixo de 13º colocam em risco a vida dessa população,” apontou a secretária municipal Márcia Barral, da SASC.

Para isso, a SASC articulou com a Saúde e a Guarda Municipal a disponibilização de dois telefones caso a população se depare com alguma pessoa em situação de rua passando muito frio, desacordada ou ferida: 0800 770 5559, da GCM, e o 192 ou 4053 9300, do SAMU.

Para abrigo das pessoas em situação de rua, a SASC negociou a ampliação de 60 para 75 vagas, nas duas casas de acolhimento da cidade. O acesso aos albergues é feito das 18h às 19h e contam com banho quente e alimentação para todos aqueles que aceitarem acolhida. Com a instalação da Operação Inverno, os albergues estendem seus horários de fechamento de 19h para as 23h e as vagas são ampliadas em ambos os abrigos.

“Neste ano, como no ano passado, as duas organizações responsáveis pelo acolhimento noturno farão abordagens todas as noites, independentemente da temperatura,” explicou a secretária Márcia Barral. “E se alguém em situação de rua recusar o acolhimento, poderá receber cobertores oferecidos pela SASC e pela Defesa Civil.”

Durante o dia, a população em situação de rua tem à disposição o Centro POP – Centro de Referência à População em Situação de Rua (acolhimento diurno de segunda a sexta, das 8h às 17h), que oferece café da manhã, almoço, banheiros com chuveiro, armários, lavanderia e doação de roupas, além de atendimento social, psicológico e até jurídico, se necessário. É o Centro POP que faz o encaminhamento aos abrigos conveniados e costuma atender até 100 pessoas por dia.

“Todo esse cuidado busca aumentar os mecanismos de proteção à população em situação de rua em Diadema,” resumiu a titular da SASC.

Endereços:

Centro POP – Centro de Referência à População em Situação de Rua (acolhimento diurno de segunda a sexta, das 8h às 17h): Av. Antônio Piranga, 1.088 – Centro

ONG MAI (acolhimento noturno, até 19h): Rua 9 de Julho, 50 – Canhema

Transitória Casa do Caminho (acolhimento noturno, até 19h): Rua Vicente Adamo Zara, 230 – Centro