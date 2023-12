Operação Impacto: Polícia de SP apreende munições, armamento e cocaína na capital

Policiais militares do 1° Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) prenderam um homem e apreenderam munições, armamento e cocaína na região do bairro Vila Saúde, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira (14).

A equipe realizava um bloqueio no Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, durante a Operação Impacto, quando abordou um veículo que chamou atenção por estar com os pneus gastos.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram 4 munições de calibre .38, 1 caderno com anotações do tráfico, 1 carteira com 9 cartões em nomes diversos, 6 CNHs, 1 faca, 1 algema e 3 celulares. Em um fundo falso no console foram encontrados 22 papelotes de cocaína, 1 munição calibre 45 e 1 arma de fogo calibre .380 com 19 munições.

Os policiais notaram que o chassi do carro estava com a numeração suprimida e a placa adulterada. O caso registrado como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e adulteração de sinal identificador de veículo, e foi apresentado no 16° Distrito Policial (Vila Clementino).