Operação Impacto Divisa tem apreensão de fuzis e mais de 100 kg de cocaína no interior de SP

A Operação Impacto Divisa realizada neste fim de semana entre a Polícia Militar Rodoviária e a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal, culminou na apreensão de dois fuzis, 78 munições e carregadores, além de cerca de 120 quilos de cocaína. Os flagrantes aconteceram nas cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Pirapozinho, no interior de São Paulo.

No domingo (27), as equipes realizavam fiscalização pela rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, em Santa Cruz do Rio Pardo, quando desconfiaram de uma carreta e a abordaram.

Durante a vistoria, foram encontrados os fuzis, munições e pelo menos 49 tabletes de cocaína, que totalizaram mais de 53 quilos. O motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O caso foi registrado da Polícia Federal de Marília.

Em outro caso, no sábado (26), no decorrer da Operação Impacto Divisa na rodovia Assis Chateaubriand, em Pirapozinho, os policiais militares e federais abordaram uma caminhonete e encontraram diversos tabletes de cocaína escondidas no fundo falso da caçamba.

Foram apreendidos quase 67 quilos da droga. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Presidente Prudente, onde o condutor do veículo permaneceu preso.