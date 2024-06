Operação Impacto: casal é preso com 72 kg de drogas em Bebedouro

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um casal que transportava drogas em um carro que foi abordado em Bebedouro, na região de Ribeirão Preto, na segunda-feira (10). De acordo com a polícia, a dupla pegou o entorpecente em Mato Grosso do Sul e entregaria em Severínia, município do interior paulista.

Durante a fiscalização, as equipes do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária patrulhavam a rodovia Assis Chateaubriand quando suspeitaram do casal. O motorista percebeu a presença dos agentes, acelerou o carro e fugiu da abordagem, sendo acompanhado pelos policiais.

O carro e o casal foram localizados momentos depois entrando no estacionamento de um hotel. Ao fazer a vistoria, os PMs encontraram as drogas no porta-malas e dentro de fundos falsos na lataria da porta do carro. No total, foram apreendidos 19 tijolos de cocaína (totalizando quase 20 quilos), e 171 pacotes de maconha, do tipo skunk, que pesaram 53 quilos da droga.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na Delegacia de Bebedouro. O casal foi encaminhado à cadeia pública e permanece à disposição da Justiça.