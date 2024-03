Operação Heisenberg: Deic prende homem e desativa laboratório de K9 em São Paulo

Policiais Civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam um homem, de 34 anos, por tráfico de drogas na quarta-feira (13). O suspeito mantinha um laboratório de K9 em um apartamento no Jardim Apura, na zona sul de São Paulo.

Os policiais civis investigavam o suspeito por tráfico de drogas na região e por porte ilegal de arma de fogo. Após trabalhos de inteligência policial, a equipe localizou e interceptou o veículo na avenida Yervant Kissajikian. No carro, os agentes encontraram uma porção de maconha escondida em um fundo falso e, ao questionarem o suspeito, que confessou a venda dos entorpecentes.

A equipe foi até o apartamento do homem onde encontrou equipamentos para confecção da droga, além de três sacos com maconha e crack. Em seguida, ele confessou ser o responsável pelo manuseio dos compostos químicos para produzir a K9. Posteriormente, um revólver foi apreendido na casa do suspeito.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, localização/apreensão de veículo e objeto, na 5ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT), do Deic. O local foi periciado, e a autoridade policial representou pela prisão preventiva.