Operação entre forças de segurança de SP e GO prende advogado que falsificou habeas corpus

O compartilhamento de informações entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo e a polícia goiana levou a prisão de um advogado, de 48 anos, nesta segunda-feira (24), em Goiânia, Goiás. O defensor é suspeito de falsificar um habeas corpus e inserir documentos falsos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar libertar uma das lideranças de uma facção criminosa com atuação transnacional.

A captura foi possível após o compartilhamento eficaz de informações entre o Centro Integrado de Inteligência da SSP paulista, a Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Goiás e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal.

O advogado era considerado foragido. No mesmo caso, um empresário, de 47 anos, já havia sido preso anteriormente por envolvimento no crime. Ambos foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por formação de quadrilha, falsificação e uso de documento falso.

“A operação destaca a importância da integração e cooperação entre as instituições de segurança pública na luta contra o crime organizado”, ressaltou o chefe da pasta, Guilherme Derrite. “O efetivo trabalho conjunto de inteligência permitiu a localização e prisão do advogado, que tinha em seu desfavor um mandado de prisão preventiva, reforçando o compromisso das forças de segurança em proteger a sociedade e combater o crime organizado”, completou Derrite.

O advogado foi encaminhado para a sede da Polícia Federal de Goiânia.