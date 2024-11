Operação em SP investiga esquema do PCC com corrupção e invasão de sistemas do MPSP

Na manhã desta quinta-feira, 28 de novembro, autoridades cumprem dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão em uma operação que se desenrola em três municípios do estado de São Paulo. A ação é parte de uma investigação sobre um alegado esquema operado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), que envolve obstrução da Justiça, violação de sigilo e corrupção.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pertencente ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), conduz a investigação. De acordo com as informações levantadas pelo Gaeco, membros associados ao PCC, juntamente com advogados e outros indivíduos, teriam obtido acesso indevido a uma senha de um servidor do MPSP.

Com posse dessa senha, os suspeitos teriam acessado o sistema processual, promovendo repetidas violações de dados confidenciais e comprometendo investigações conduzidas pela polícia e pelo Ministério Público.

As diligências realizadas nesta quinta-feira contam com a participação de promotores de Justiça, funcionários do MPSP e o apoio de 40 policiais militares. O caso segue sob investigação, com o objetivo de desmantelar a suposta rede criminosa e garantir a integridade dos sistemas judiciais envolvidos.