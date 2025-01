Operação em Goiânia resulta na apreensão de mais de 700 motocicletas

Uma ação coordenada entre diversas forças de segurança e órgãos de trânsito em Goiânia culminou na apreensão de 702 motocicletas ao longo de nove dias, com foco na repressão a encontros irregulares de motociclistas, conhecidos popularmente como ‘rolezinhos’.

Segundo informações do tenente-coronel Daniel Galvão, a “Operação Duas Rodas Tolerância Zero” foi iniciada em 26 de dezembro do ano anterior, visando coibir práticas que têm gerado sérios problemas em várias capitais do Brasil.

Além da quantidade significativa de veículos retidos, foram registrados 2.335 autos de infração por diversas irregularidades, incluindo alterações nas características dos veículos e direção perigosa. A operação também resultou na recaptura de quatro foragidos e na recuperação de seis motocicletas que haviam sido furtadas ou roubadas.

O coronel Galvão enfatizou que as operações são uma resposta às dificuldades enfrentadas em várias cidades do país, citando exemplos como Mato Grosso, Belo Horizonte e São Paulo. “Estamos sempre atentos e contamos com equipes de inteligência monitorando possíveis ocorrências. Se houver necessidade, estaremos prontos para realizar novas operações”, afirmou.

A prática dos ‘rolezinhos’ tende a aumentar especialmente em períodos que antecedem feriados, o que levanta a possibilidade de novas ações durante o Carnaval. Galvão destacou que os encontros não são proibidos, desde que realizados de maneira regular e com comunicação prévia aos órgãos competentes.

Ele também alertou para o risco enfrentado por trabalhadores, como entregadores de aplicativos, que podem ser atraídos para esses eventos sem pleno conhecimento das consequências legais. “Muitas vezes, essas pessoas são levadas por amizades inadequadas e acabam tendo suas motos apreendidas, além de receberem multas elevadas e terem suas CNHs retidas”, acrescentou.

Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), onde permanecerão até que suas irregularidades sejam resolvidas ou serão leiloados posteriormente.