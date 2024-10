Operação em combate ao tráfico e crimes patrimoniais termina com 11 detidos em Taubaté

Policiais civis da Central de Polícia Judiciária de Taubaté, em conjunto com a Polícia Militar, deflagraram, na quinta-feira (17), uma operação de combate ao tráfico de drogas e crimes patrimoniais no bairro Três Marias, no interior de São Paulo. Ao cumprir as ordens judiciais, os agentes detiveram 11 suspeitos, incluindo um menor, que foi apreendido.

As investigações iniciaram após os policiais identificarem pontos de tráfico na região, em imóveis usados como “sede” para usuários de drogas.

Com o objetivo de desmantelar as quadrilhas que vendem os entorpecentes e promover mais segurança ao bairro, os policiais encaminharam o caso à Justiça, que expediu dez mandados de busca aos endereços.

A ação também contou com o apoio dos setores de investigação de Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga e Campos do Jordão. Cerca de 16 viaturas e mais de 50 policiais participaram da operação.

No decorrer da ação, três traficantes foram presos em flagrante. Um menor, que também estava envolvido, foi apreendido. Um foragido foi capturado e seis pessoas foram detidas.

As buscas prosseguiram para que os policiais localizassem itens relacionados ao tráfico e anotações que pudessem indicar outros endereços utilizados pelos criminosos. Foram encontradas 11 munições de diversos calibres, além de R$ 5,6 mil em espécie, 8,7 quilos de maconha, incluindo mudas e folhas, um quilo de cocaína e pedras de crack.

Os 11 suspeitos foram levados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como cumprimento de mandados de busca e apreensão, tráfico de drogas e ato infracional análogo ao tráfico na delegacia de Taubaté.