Operação Efeito Dominó apreende 2,1 mil porções de drogas no interior de SP

A Polícia Civil deflagrou, na quinta-feira (14), a Operação Efeito Dominó, que resultou na apreensão de mais de 2,1 mil porções de diferentes drogas em uma “casa bomba”, em Pindamonhangaba, região de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

As investigações revelaram que a área era utilizada por traficantes como depósito e centro de distribuição de entorpecentes. Com base nas informações, os policiais iniciaram a terceira fase da operação para desarticular uma quadrilha. Durante as apurações, as equipes localizaram um apartamento usado pelos bando.

O imóvel estava abandonado, mas durante as buscas, os agentes encontraram mais de mil porções de cocaína embaladas a vácuo, além 379 pinos com a droga, 134 porções de haxixe, 328 pedras de crack e 207 porções de maconha. Ainda no local, anotações sobre o tráfico e um celular foram recolhidos e encaminhados à perícia para análise.

A operação contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, em conjunto com as delegacias de São Luiz do Paraitinga, Campos do Jordão, Tremembé, Pindamonhangaba e CPJ de Taubaté.

O caso foi registrado na Deic de Taubaté como tráfico de drogas, e as investigações para localizar os envolvidos no crime continuam.