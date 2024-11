Operação do MPRJ e Polícia Civil investiga policiais ligados a Rogério Andrade

Em uma ação coordenada, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Corregedoria da Polícia Civil deram início, nesta quinta-feira (28), a uma operação visando cumprir mandados de busca e apreensão contra policiais supostamente associados a Rogério Andrade, reconhecido como um dos mais influentes contraventores do estado.

O foco da operação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e a Corregedoria são três policiais civis e um agente penitenciário. Estes indivíduos são alvo de investigações por suspeita de participação em uma rede criminosa liderada por Rogério, que se encontra detido há cerca de um mês.

As investigações ganharam fôlego a partir da análise de informações extraídas de um dispositivo móvel apreendido na segunda fase da Operação Quarto Elemento, realizada em 2018. A apuração atual busca esclarecer o envolvimento dos agentes no esquema de máquinas caça-níqueis na Zona Oeste do Rio de Janeiro, orquestrado por Rogério de Andrade. Além disso, o inquérito sugere que eles teriam participado de negociações ilícitas para liberar detidos em flagrante mediante pagamento, na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).

Os mandados foram solicitados pelo MPRJ à 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital e estão sendo executados nos bairros de Bangu, Realengo, Taquara e Vargem Pequena.

Rogério de Andrade foi capturado em 29 de outubro durante uma operação conduzida pelo Gaeco, que também apresentou denúncias contra ele pelo homicídio de Fernando de Miranda Iggnacio. Em consequência das investigações, o contraventor foi transferido em 12 de novembro para um presídio federal de segurança máxima localizado no Mato Grosso do Sul.