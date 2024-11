Operação do 4º Baep prende 4 foragidos da Justiça em menos de 3 horas

Quatro criminosos, procurados pela Justiça, foram presos pela Polícia Militar na quarta-feira (6), em menos de 3 horas. As ações ocorreram durante uma operação de intensificação do policiamento, realizada por equipes do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na zona leste da capital e em Suzano, na Grande São Paulo.

Um dos suspeitos era procurado por dívida de pensão alimentícia e foi detido no Jardim Santana, na zona leste de São Paulo. Já os outros, procurados por furto, foram identificados e presos na Vila União e Vila Invernada, bairros também da zona leste, e no município de Suzano.

A operação teve como foco localizar foragidos da Justiça, dessa forma, as equipes iniciaram o policiamento em regiões pré-estabelecidas em busca dos criminosos.

De acordo com a PM, a operação levou menos de três horas, entre a primeira e a última captura.

As prisões foram encaminhadas ao 42º DP (Parque São Lucas), 63º DP (Vila Jacuí), 69º DP (Teotônio Vilela) e 2º DP de Suzano.