Operação desmantela quadrilha de roubos a carros-fortes no ABC

Uma ampla força-tarefa, reunindo agentes da Polícia Civil, Militar, Federal e representantes do Ministério Público, lançou nesta segunda-feira (16) a Operação Caracará. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa envolvida em roubos a carros-fortes e transportadoras de valores. As operações estão sendo realizadas em 17 cidades do estado de São Paulo, incluindo áreas como Santo André e São Caetano.

A operação prevê o cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 48 mandados de busca e apreensão. Para isso, cerca de 400 profissionais da segurança pública estão mobilizados, com mais de 300 policiais civis e militares pertencentes ao Comando de Policiamento de Choque. Também estão envolvidos promotores de Justiça e servidores do Ministério Público.

A Justiça determinou a apreensão e o bloqueio de bens relacionados aos suspeitos, abrangendo imóveis, veículos e ativos financeiros. Os alvos estão distribuídos por várias cidades da região metropolitana e interior paulista, incluindo Ribeirão Preto, Franca, Serra Azul, São Paulo, Taboão da Serra, Guarulhos, São José dos Campos, Jacareí, Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu, Atibaia, Mongaguá, Cosmópolis, Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

As investigações revelaram que a organização criminosa opera através de diversas células interligadas, facilitando a prática dos crimes. Esta é a segunda fase da operação iniciada após uma série de assaltos na região de Ribeirão Preto. Um incidente notável ocorreu no dia 9 de setembro deste ano quando uma quadrilha atacou um carro-forte na rodovia Cândido Portinari. A investigação está sendo conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) em colaboração com a Delegacia de Investigações Gerais de Franca e outros órgãos.

Os suspeitos investigados têm conexões diretas com a organização criminosa. A força-tarefa solicitou medidas cautelares à Justiça da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca, resultando na expedição dos mandados. As ações também visam asfixiar financeiramente a estrutura do crime organizado ao bloquear e apreender bens dos envolvidos.

No ataque mencionado anteriormente, aproximadamente 12 criminosos utilizaram fuzis e explosivos para interceptar um carro-forte. Durante os confrontos subsequentes com as forças policiais, vários feridos foram registrados entre civis e militares.

Além disso, no dia 11 de novembro, os criminosos tentaram realizar outro ataque em Altinópolis. O confronto resultou na morte de três suspeitos, além de um policial militar e um motorista. Um dos membros da quadrilha está preso desde 10 de setembro.

A primeira fase da Operação Caracará aconteceu em 4 de outubro e se concentrou nas comunidades de Paraisópolis e Praia Grande. Durante essa etapa inicial foram apreendidos armamentos e drogas; um dos suspeitos que reagiu foi baleado enquanto tentava escapar das autoridades.

No dia 24 de outubro, um novo alvo foi detido na cidade de São Paulo com fuzis e material relacionado às atividades criminosas da quadrilha. Ele estava foragido desde 2009 e é suspeito de ter participado do assassinato de dois policiais militares em Santo André.