Operação desarticula organização criminosa especializada em roubo e desvio de cargas em 7 estados

A Polícia Civil de Sorocaba, no interior de São Paulo, deflagrou uma operação contra uma organização criminosa especializada em roubo e desvio de cargas. Pelo menos 26 mandados de prisão e 65 de busca e apreensão são cumpridos em sete estados nesta quarta-feira (11). Até agora, 17 pessoas foram presas, conforme balanço preliminar.

Sete desses mandados são cumpridos no estado de São Paulo, nas cidades de São José do Rio Preto, Quatá, Araçatuba, Paulo de Faria, Riolândia, Itapetininga e na capital paulista. Já os demais, são cumpridos em municípios do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Bahia.

Policiais civis de todos esses estados estão empenhados na operação denominada Cavalo de Aço. O balanço final será divulgado ao término da ação.