Operação de segurança do Réveillon em Copacabana: novas medidas e expectativas

Para a celebração do Réveillon 2025, a orla de Copacabana se prepara para receber um público estimado em mais de 2 milhões de pessoas, mantendo um rigoroso esquema de segurança que foi implementado no ano anterior. A Polícia Militar (PM) adotará medidas como bloqueios, detectores de metal e um sistema de câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial.

Conforme anunciado pela tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, a proibição do uso de garrafas, copos ou taças de vidro na orla será mantida. “Esses itens não apenas podem causar acidentes, como também podem ser utilizados em ações violentas. Por isso, esses materiais não serão permitidos e haverá 17 pontos de revista para fiscalização”, destacou.

O monitoramento da área será reforçado por dois drones e 78 torres de observação que auxiliarão as autoridades no reconhecimento facial. “É como um grande Big Brother, mas voltado para a segurança da população”, afirmou a oficial.

A tenente-coronel ainda ressaltou que a tecnologia permitirá a identificação de indivíduos com mandados de prisão em aberto que se encontrarem nas proximidades. “Além disso, temos câmeras de reconhecimento facial instaladas nas estações de metrô”, completou.

Em termos de efetivo policial, a operação contará com mais de 23 mil policiais militares em todo o estado do Rio de Janeiro. Somente em Copacabana, serão mobilizados 3.300 agentes, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior. A Polícia Civil também fará sua parte, disponibilizando mais de 3.600 agentes estaduais e reforçando o efetivo nas delegacias da zona sul, assim como nas equipes especializadas e perícia criminal.

Com essas medidas, as autoridades buscam garantir uma festa segura e tranquila para todos os presentes na tradicional celebração da virada do ano.