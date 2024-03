Operação da Polícia Civil prende 9 envolvidos com o tráfico de drogas em Caçapava

A Polícia Civil prendeu nove homens, com idades entre 19 e 31 anos, envolvidos com tráfico de drogas em Caçapava, na região de São José dos Campos, na quinta-feira (14). Na ação, uma pistola .40 e quase 200 porções de cocaína foram apreendidas. A maioria das prisões aconteceu no Parque Alvorada.

A operação é em decorrência de uma investigação da delegacia de Caçapava que apurava a participação dos suspeitos na venda de entorpecentes na região. No curso do trabalho investigativo, a polícia descobriu que os indiciados fazem parte de uma organização criminosa, e o líder do bando é integrante de uma facção.

Os policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) apoiaram a operação da Polícia Civil. No cumprimento dos mandados de prisão e de busca expedidos pela Justiça, os agentes apreenderam drogas, anotações da contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, além de uma pistola .40 e munições.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação criminosa e posse de arma de fogo de uso restrito na Delegacia de Caçapava. Os indiciados permanecem à disposição da Justiça.