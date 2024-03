Operação da Polícia Civil prende 5 por furto de cargas através de falsas contratações de frete

A Polícia Civil prendeu, na nesta terça-feira (5), cinco pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa especializada em furtos de cargas de alto valor. O grupo foi criado para furtar cargas de alto valor, mediante falsas contratações de frete e posteriores falsificações de boletins de ocorrência. As cargas, na maioria das vezes, eram de trigo, farinha e soja em grãos. As prisões aconteceram nos municípios de Presidente Prudente, Assis, Ourinhos, Londrina e Rolândia.

Equipes policiais da Seccional de Assis, Presidente Prudente e Deic 8, com apoio da Polícia Civil do Paraná e Pará, deflagraram a operação “Falsus” e cumpriram dez mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária. As medidas judiciais foram cumpridas nos três estados.

Durante investigações, os policiais identificaram cinco motoristas que se passavam por entregadores, mas não levavam a carga para o destino final. Também foi possível identificar desvios das cargas nos municípios de Iepê, Nantes, Assis, Cruzália, Araras, Cândido Mota e Santo André, além de desvios para outros estados.

As investigações também apontaram que a organização criminosa causou prejuízo superior a R$ 1 milhão aos cofres das empresas paulistas, uma vez que cada carga era avaliada, em média, em R$ 120 mil.

A operação contou com o apoio de 40 policiais civis em dez viaturas do Deinter 8, dez policiais civis do Paraná e seis do Pará.