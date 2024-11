Operação da Polícia Civil busca envolvidos em ataque a ônibus de torcedores em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo faz buscas nesta sexta-feira (1º) para tentar localizar os integrantes de uma torcida organizada envolvidos no ataque ao ônibus de torcedores do Cruzeiro. A emboscada aconteceu no domingo (27) na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Um pessoa morreu e várias ficaram feridas.

A operação cumpre seis mandados de prisão expedidos pela Justiça. Os policiais também fazem buscas e apreensões na capital paulista, em Taboão da Serra e São José dos Campos. São dez endereços alvos dos investigadores, entre eles, a sede da torcida organizada, na zona oeste de São Paulo,

Participam do cumprimento das ordens judiciais policiais do Departamento de Operações Estratégicas (Dope), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Grupo Especial de Reação (GER) e Antissequestro. Integrantes do Ministério Público acompanham as buscas.

Segundo a delegada que coordena a operação, Fernanda Herbella, o objetivo é prender os alvos envolvidos no crime e coletar o maior número de provas que possam auxiliar na continuidade das investigações.

Nos endereços dos procurados, os policiais tentam localizar três veículos identificados na cena do crime, além de celulares, computadores, roupas e armas usadas no ataque ao ônibus.

As apreensões serão apresentadas na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).