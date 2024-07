Operação da PM Ambiental fecha 12 fábricas de balões no estado

A Polícia Militar Ambiental divulgou nesta sexta-feira (19) o resultado final da Operação Guardião das Florestas deflagrada para fiscalizar e fortalecer a proteção e preservação das florestas de todo o estado de São Paulo. Durante a inspeção, 12 fábricas clandestinas de balões foram flagradas e fechadas pela PM. Quatro balões foram apreendidos na fiscalização.

Conforme o balanço, os policiais vistoriaram mais de 1,3 mil hectares entre os dias 17 e 18 de julho. Os agentes embargaram 63 hectares e identificaram Termos Compromisso de Recuperação Ambiental não cumpridos equivalentes a 253 hectares.

Dezenas de policiais foram empenhados na operação. Além de verificar a regeneração de áreas degradadas, eles também vistoriaram 46 pátios de madeireiras para combater o comércio ilegal. Durante as fiscalizações, foram apreendidos 757 metros cúbicos de madeira ilegal.

As atividades foram previamente planejadas e contaram com apoio de equipes operacionais especializadas, bem como tecnologias de monitoramento via satélite. Ao todo, 21,2 mil hectares de vegetação foram monitorados por meio de imagens geradas por satélites.

Em cooperação com a Operação SP Sem Fogo, os militares vistoriaram225 focos de incêndio. “Vale ressaltar que as áreas verdes desempenham um papel fundamental na vida humana e fornecem recursos essenciais como alimento e material genérico para indústrias, além de serem reguladoras de clima e abrigarem uma rica diversidade de fauna e flora”, informou a PM Ambiental.