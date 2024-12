Operação da PF investiga desvio de cotas parlamentares

A operação da Polícia Federal (PF) realizada em 19 de outubro de 2023, com a busca e apreensão em endereços relacionados aos assessores dos deputados Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, destaca um caso de desvio de cotas parlamentares . A investigação, que está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF), busca apurar a contratação irregular de serviços com uma empresa de locação de veículos. Batizada de ” Rent a Car “, a operação ilustra práticas ilícitas que envolvem o uso indevido de recursos públicos . Durante as investigações, foi identificado o uso da técnica conhecida como smurfing, que consiste na divisão de quantificação ilícita em depósitos menores para evitar a detecção pelos órgãos competentes. Sóstenes Cavalcante se manifestou sobre o assunto, afirmando ter conhecimento da operação apenas pela imprensa e garantindo que faz uso cuidadoso das cotas parlamentares . Ele e Jordy mantêm contrato com a mesma empresa investigada. Carlos Jordy , por sua vez, fez declarações polêmicas no plenário da Câmara dos Deputados , caracterizando a ação da PF como uma ” pesca probatória ” e referindo-se à instituição como ” Gestapo “. Ele expressou indignação sobre as apreensões anteriores e questionou a imparcialidade das investigações , acusando o STF e o governo de promover perseguições políticas contra opositores. Esse episódio ilustra o esforço entre os poderes legislativos e judiciários no Brasil, além de evidenciar as práticas irregulares que podem ocorrer dentro do uso das cotas parlamentares. O desenvolvimento desta investigação será acompanhado com atenção pela sociedade, refletindo as complexidades do sistema político nacional e a importância da transparência na gestão pública.