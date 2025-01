Operação da PF em Campinas combate falsificação de documentos de porte de arma

A Polícia Federal (PF) desencadeou, na manhã desta quarta-feira (15), uma operação em Campinas (SP) focada na falsificação e comercialização de documentos de porte de arma. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no Centro da cidade.

De acordo com informações fornecidas pela PF, o homem em questão é proprietário de uma empresa que fabrica coifas e estaria envolvido na venda de documentos falsificados a outros empresários da região. As investigações tiveram início em julho de 2023, após uma denúncia que apontava a negociação de portes falsos de armas por parte do investigado.

Segundo relatos das autoridades, o empresário teria vendido pelo menos quatro documentos falsos, cada um comercializado por valores que chegavam a R$ 30 mil. Esses documentos são considerados ilegais, pois são emitidos exclusivamente pelo Ministério da Defesa e destinados apenas a oficiais das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da reserva.

Durante a operação, a Polícia Federal também apreendeu armamentos que estavam registrados legalmente na residência do investigado. Contudo, devido à natureza das acusações, esses armamentos passarão por um processo administrativo que resultará na perda do direito à posse.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Campinas, onde as investigações continuam em andamento. Apesar da gravidade das acusações, até o momento, não houve prisões associadas a esta operação.