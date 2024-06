Operação contra roubo de veículos termina com 20 presos no litoral de São Paulo

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra roubos e furtos de veículos entre quarta-feira (19) e quinta-feira (20), no litoral de São Paulo. Na ação, 20 suspeitos foram presos e oito adolescentes foram apreendidos.

As equipes realizaram diversos trabalhos de campo com o objetivo de reunir informações sobre os envolvidos no crime. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Além disso, 12 veículos foram vistoriados, sendo quatro com queixas de roubo.

Todas as delegacias das cidades de Praia Grande e São Vicente participaram da Operação Patermonium, totalizando 40 policiais civis nas ruas. Armas e drogas também foram apreendidas na ação.

Os objetos apreendidos vão passar por perícia. Os detidos foram ouvidos e encaminhados ao sistema penitenciário e à Fundação Casa.