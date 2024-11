Operação contra rifas ilegais mira mulher do MC Poze do Rodo e influenciadores no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre, na manhã sexta-feira (1º), mandados de busca e apreensão contra influenciadores que participam de rifas ilegais em redes sociais. Um dos alvos é Viviane Noronha, mulher do MC Poze do Rodo. Joias e veículos do cantor foram apreendidos na ação.

A Operação Rifa Limpa é feita por policiais da Delegacia de Defraudações. São cumpridos dez mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e seus parceiros, segundo a Polícia Civil, envolvidos em organização criminosa responsável por um esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais e lavagem de dinheiro.

Viviane foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A reportagem ligou e enviou mensagens para a equipe jurídica de Poze, mas não obteve resposta. Nas redes sociais, o funkeiro declarou estar com “ódio no peito” em razão da apreensão de veículos e joias pelos policiais.

“Tantas coisas para os caras ‘caçar’ e os caras quer ‘vim’ atrás de nós que não faz mal a ninguém. Isso é nosso Brasil”, escreveu ele.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Viviane Noronha afirmou que começou o dia com ‘visitas inesperadas’, mas que estava tudo certo e que o caso já estava sendo resolvida com seus advogados. Ela classificou algumas notícias como ‘fake news’.

“Os advogados já estão por aí resolvendo e tá tudo certo. E outra coisa, estou vendo na televisão, na mídia, sites de fofoca, soltando muita fake news. Os jornalistas que estão me mandando mensagem, aqui vocês não entram. Continuem com as fake news de você porque de mim vocês não têm nada”, falou.

A operação é realizada para apreender documentos que comprovem as fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores.

Segundo as investigações, ao divulgarem as atividades pelas redes sociais, os influenciadores visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos

“Os sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, criando uma falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real. Os agentes também constataram que os integrantes do esquema utilizam um aplicativo personalizado, que levantam fortes suspeitas de fraude e em completo desacordo com a legislação vigente”, afirmou a polícia.

A DDEF (Delegacia de Defraudações) acrescenta que a realização de rifas exige autorização prévia da Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria), ligada ao Ministério da Fazenda, e apenas instituições sem fins lucrativos têm permissão para promover esses sorteios.

A delegada Josy Lima Leal Ribeiro, titular da DDEF, confirmou que os investigados são Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Bolívar Guerrero Silva, além da esposa do MC Poze, Viviane Noronha.

Ela acrescentou que o Poze não está sendo investigado nesta primeira fase.

“Mas durante a investigação apareceu o nome dele. Então nós iremos dar continuidade a essa investigação que está correndo sob sigilo. E, aí sim, deflagraremos nos próximos meses a segunda fase da operação”, disse.

Segundo a delegada, os influenciadores faziam vídeos afirmando que uma determinada pessoa seria a ganhadora, porém, na verdade, os carros sorteados constavam no nome das agências bancárias. Os ganhadores, então, não recebiam os prêmios.

O médico Bolívar Guerrero Silva rifava procedimentos estéticos e cirurgias em suas redes sociais, em que ‘só visava o lucro e não o bem-estar da paciente’. A delegada não informou se as cirurgias eram realizadas.

Os investigados estão respondendo pelos crimes de jogos de azar, lavagem de capitais e associação criminosa.

Os bens apreendidos foram motocicletas, carros de luxo e joias.