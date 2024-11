Operação contra rede criminosa de abuso sexual infantil termina com 11 detidos em SP

Uma megaoperação contra uma rede de abuso infantil, denominada Lobo Mau, da Polícia Civil e do Ministério Público resultou na prisão de 30 suspeitos. Seis foram presos em municípios de São Paulo e outros cinco permanecem sob investigação no estado. As equipes cumpriram 94 mandados de busca em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Os envolvidos foram presos em flagrante por induzir a produção de conteúdo sexual, armazenar e compartilhar material de abuso de menores. Os suspeitos são investigados por induzir crianças e adolescentes a produzir conteúdo pornográfico. Eles faziam contatos por meio de plataformas digitais, como chats de jogos infantis e redes sociais.

Ao todo seis prisões aconteceram em municípios do estado de São Paulo, sendo duas em Campinas, três em São José do Rio Preto e uma em Mirassol. Outros cinco suspeitos tiveram objetos apreendidos, foram ouvidos e liberados, permanecendo na condição de investigados.

A ação contou com Polícias Civis e Ministérios Públicos do Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. A ação também conta com o apoio das Polícias Militares de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.