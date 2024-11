Operação contra o ‘golpe do amor’ mira quadrilha de estelionatários em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quarta-feira (27) uma operação em apoio aos policiais civis do Rio Grande do Sul para prender estelionatários envolvidos no “golpe do amor”. No total, seis suspeitos foram presos na capital e região metropolitana.

Após as investigações realizadas pelos agentes sulistas, a Justiça expediu 13 mandados de busca e prisão contra o bando. Cinco integrantes da organização criminosa foram detidos na Grande São Paulo, em Santo André, Osasco e Itaquaquecetuba. O outro foi preso na região central da capital paulista.

Além dos presos, foram apreendidos celulares, notebooks e cartões bancários.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos atuavam pela internet, utilizando redes sociais para abordar as vítimas, principalmente idosos. Eles seduziam e os convenciam a transferir dinheiro. Cerca de R$ 2 milhões foram furtados pelos golpistas.

A ação contou com a participação de policiais civis da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e das Delegacias Seccionais de Mogi das Cruzes, Santo André e Barretos.