Operação Carne Fraca: empresa em Três Rios é suspeita de revender carne estragada

Uma investigação em Três Rios, município localizado no centro-sul do estado do Rio de Janeiro, revela suspeitas de que uma empresa local esteja envolvida na revenda de carne estragada, recuperada após as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Na última quarta-feira (22), a Delegacia do Consumidor, em conjunto com a Operação Carne Fraca, executou uma série de diligências que resultaram na prisão de um indivíduo em flagrante. Segundo as autoridades, os produtos cárneos em questão foram submersos em água durante as inundações, tornando-se impróprios para o consumo.

Além da prisão, a operação incluiu a execução de mandados de busca e apreensão em locais associados a suspeitos envolvidos na comercialização dessa carne inadequada.

De acordo com os dados coletados durante a investigação, que contou com o suporte da Delegacia do Consumidor do Rio Grande do Sul, os proprietários da empresa teriam se aproveitado da catástrofe natural para adquirir cerca de 800 toneladas de carne bovina que haviam sido submersas por longos períodos em Porto Alegre. Embora afirmassem que o objetivo era a produção de ração animal, as evidências apontam que o verdadeiro destino dos produtos foi a venda para outras empresas.

A movimentação financeira desse esquema criminoso resultou em lucros exorbitantes, superiores a 1.000%, colocando em risco a saúde dos consumidores em todo o território nacional, conforme destacado pela Polícia Civil fluminense.

Os indivíduos sob investigação enfrentam possíveis acusações por associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos, com implicações legais que se estendem por todo o Brasil.

Até o fechamento deste artigo, a identidade da empresa envolvida ainda não havia sido divulgada pelas autoridades competentes.