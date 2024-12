Operação apreende 134 kg de cocaína no Porto de Santos

A Receita Federal realizou uma operação significativa no Porto de Santos, onde foram apreendidos 134 kg de cocaína escondidos no casco de um navio. Este incidente ocorreu na última quarta-feira (18) e contou com a colaboração da Marinha do Brasil, Polícia Federal e Guarda Portuária local.

Segundo informações da Receita Federal, a droga estava destinada ao Marrocos, localizado no norte da África. O entorpecente foi encontrado em um compartimento subaquático conhecido como “caixa de mar”, que é utilizado para captar água do mar para resfriar os motores da embarcação.

Durante a operação, mergulhadores da equipe de segurança realizaram a retirada de 103 tabletes da substância, totalizando 134 kg, além de uma pistola e carregadores de munição que também foram descobertos nas proximidades.

A apreensão destaca os desafios contínuos enfrentados pelas autoridades brasileiras na luta contra o tráfico internacional de drogas, evidenciando as sofisticadas táticas empregadas pelos traficantes para ocultar substâncias ilícitas.